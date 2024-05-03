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مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 "04-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الشباب - الرائد18:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDعبد الله الحربي
الطائي - الخليج18:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDمحمد الخامسي
النصر - الوحدة21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDعيسى الحربين

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - بورنموث14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
بيرنلي - نيوكاسل17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
برينتفورد - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2سمير اليعقوبي
شيفيلد - نوتينجهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
مانشستر سيتي - وولفرهامبتون19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - لاس بالماس15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4عادل خلو
ريال مدريد - قادش17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3جواد بدة
جيرونا - برشلونة19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3حفيظ دراجي
ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوروسيا دورتموند - أوجسبورج16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2نوفل باشي
فولفسبورج - درامشتات16:30 مصر والسعوديةتطبيق TOD-
فيردر بريمن - بوروسيا مونشجلادباخ16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3منتصر الأزهري
شتوتجارت - بايرن ميونخ16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5علي محمد علي
كولن - فرايبورج19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5مضر اليوسف

الدوري المصري - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فاركو - الإسماعيلي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الأهلي - الجونة19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الداخلية - سيراميكا كيلوباترا19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - لاتسيو19:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
ساسوولو - إنتر21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

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