جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 3 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 "04-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الشباب - الرائد 18:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عبد الله الحربي الطائي - الخليج 18:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD محمد الخامسي النصر - الوحدة 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عيسى الحربين

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق آرسنال - بورنموث 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي بيرنلي - نيوكاسل 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري برينتفورد - فولهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 سمير اليعقوبي شيفيلد - نوتينجهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال سوسييداد - لاس بالماس 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 عادل خلو ريال مدريد - قادش 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 جواد بدة جيرونا - برشلونة 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوروسيا دورتموند - أوجسبورج 16:30 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 نوفل باشي فولفسبورج - درامشتات 16:30 مصر والسعودية تطبيق TOD - فيردر بريمن - بوروسيا مونشجلادباخ 16:30 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 منتصر الأزهري شتوتجارت - بايرن ميونخ 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 علي محمد علي كولن - فرايبورج 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 مضر اليوسف

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الإسماعيلي 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 الأهلي - الجونة 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 الداخلية - سيراميكا كيلوباترا 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - لاتسيو 19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية ساسوولو - إنتر 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

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