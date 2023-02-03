جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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كأس العالم للأنديةالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آدوري روشن السعوديالدوري الإماراتي للمحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، الأهلي في كأس العالم للأندية ومباريات دوري روشن السعودي إلى جانب جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية.

كل العيون تترقب ظهور العملاق الأهلاوي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في الدور الرئيسي لكأس العالم للأندية، لكن بالتأكيد سيكون قطاع كبير من الكرة العربية منصرفًا إلى قمة عربية أخرى هي الوداد والهلال التي ستقود أحد الفريقين العربي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

وأيضًا لا يمكن إغفال نهائي كاس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر والسنغال على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، والتي تجذب الجمهور الجزائري والعربي من كل حدب وصوب.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 "04-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 15

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - الاتحاد18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC
الفيحاء - الوحدة20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

كأس العالم للأندية - الدور الثاني

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - الهلال15:30 المغرب، 17:30 مصرالرياضية المغربية
SSC
الأهلي - سياتل ساوندرز19:00 مصر، 20:00 السعوديةالرياضية المغربية
SSC

الدوري الإسباني - الجولة 20

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - خيتافي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD1

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيفرتون - آرسنال14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium
وولفرهامبتون - ليفربول17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeiN Sports HD 2 Premium
نيوكاسل يونايتد - وست هام19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 21

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
روما - إمبولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 19

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - فرايبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةلbeIN Sports
أينتراخت فرانكفورت - هيرتا برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 22

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
باريس سان جيرمان - تولوز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD

كأس إفريقيا للمحليين - النهائي

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجزائر - السنغال20:00 الجزائر، 21:00 مصرلbeIN Sports

الدوري الإماراتي (دوري أدنوك) - الجولة 15

 المباراةالموعدالقناة الناقلة
شباب الأهلي دبي - دبا الفجيرة17:30 الإمارات، 16:30 السعوديةأبو ظبي الرياضية
عجمان - النصر17:30 الإمارات، 16:30 السعوديةأبو ظبي الرياضية
بني ياس - الشارقة20:15 الإمارات، 19:15 السعوديةأبو ظبي الرياضية

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