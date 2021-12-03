جدول مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي ستكون البداية من مباراة وست هام أمام تشيلسي، بينما يحل ليفربول ضيفًا على وولفرهامبتون ويواجه مانشستر سيتي نظيره واتفورد.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بكل قوة، ففي المساء سيواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسييداد، وقبل هذه المباراة يلعب أتلتيكو مدريد مع ريال مايوركا، وإشبيلية يستضيف فياريال، ويحل ريال بيتيس ضيفًأ على برشلونة.

وسنكون على موعد مع قمتين من العيار الثقيل في الدوري الإيطالي بين إنتر وروما،

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، وفيها يلعب الأردن مع المغرب، ولبنان أمام الجزائر، ويواجه المنتخب المصري نظيره السوداني، ويلعب المنتخب السعودي مع منتخب فلسطين.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 4 ديسمبر"4-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست هام - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 وولفرهامبتون - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ساوثامبتون - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 نيوكاسل - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 واتفورد - مانشستر سيتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوي الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة إشبيلية - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسييداد - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - إنتر 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube نابولي - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعودية أوجسبورج - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية ماينز - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - جرويتر فورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة مارسيليا - بريست 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لانس - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

كأس العرب - الجولة 2