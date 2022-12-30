جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

عادت عجلة كرة القدم حول العالم للدوران من جديد سواء على مستوى الدوريات العالمية أو العربية، كأس العالم كان كافيًا ليلهب حماس جماهير كرة القدم حول العالم من أجل أعلى مستويات كرة القدم من جديد.
الدوري الإسباني يعود من جديد بعد طول انتظار، كذلك تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من خلال جولة جديدة.
وفي دوري روشن تقام مباريات قوية تحدد شكل المنافسة القوية على هذا اللقب الذي يبدو أنه لن يحسم مبكرًا.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 "31-12-2022"
دوري روشن السعودي – الجولة 11
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الطائي - الباطن
|15:30 السعودية، 14:30 مصر
|شاهد VIP
|أبها - الاتحاد
|15:30 السعودية، 14:30 مصر
|شاهد VIP
|الرائد - التعاون
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|شاهد VIP
|الهلال - ضمك
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|شاهد VIP
|الخليج - النصر
|20:30 السعودية، 19:30 مصر
|شاهد VIP
دوري يلو السعودي – الجولة 12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - الساحل
|19:35 السعودية، 18:35 مصر
|شاهد VIP
الدوري الإنجليزي – الجولة 18
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد
|14:30 مصر، 15:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بورنموت - كريستال بالاس
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
|فولهام - ساوثهامتون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|مانشستر سيتي - إيفرتون
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|نيوكاسل يونايتد - ليدز يونايتد
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|برايتون - آرسنال
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني – الجولة 15
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|برشلونة - إسبانيول
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|ريال سوسييداد - أوساسونا
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD 2
|فياريال - فالنسيا
|17:15 مصر، 18:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
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