جدول مباريات اليوم السبت 3 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 3 يوليو 2021 في بطولة يورو 2020 وكوبا أمريكا وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمم؟

مباريات مثيرة تنتظر عشاق كرة القدم يوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 بمسابقتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.

البداية من يورو 2020، عندما يلعب منتخب الدنمارك مع نظيره التشيكي، في قمة "الحصان الأسود" للمسابقة الأوروبية.

ثم تأتي قمة كبرى على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، عندما يلعب منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب أوكرانيا.

وفي بطولة كوبا أمريكا، يستضيف منتخب البرازيل صاحب الأرض نظيره التشيلي في قمة من قمم ربع نهائي البطولة اللاتينية.

ويوجد ديربي عربي منتظر من الجميع، إنه مواجهة الرجاء مع الوداد في ديربي مدينة كازابلانكا الهام جدًا في مسابقة الدوري المغربي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يوليو "03-7-2021":

يورو 2020 - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الدنمارك - التشيك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إنجلترا - أوكرانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - تشيلي 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

الدوري المغربي - 25 المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - الوداد 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia HD

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