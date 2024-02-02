جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Alavés Barcelona LaLiga 2023/24Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في مختلف المسابقات.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 حيث يستمر ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، حيث يلعب كل من قطر وأوزبكستان وإيران والبايان.

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ونطير إلى إفريقيا، إذ يستمر ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي سيلعب فيه كل من مالي وكوت ديفوار وكاب فيردي يلاقي جنوب إفريقيا.

وفي الدوري الإسباني يلعب ألافيس مع برشلونة، وفي إنجلترا سيلعب إيفرتون مع توتنهام.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 "03-02-2024"

كأس آسيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيران - اليابان14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		عصام الشوالي
فهد العتيبي
قطر - أوزبكستان18:30 السعودية، 19:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC SPORT 1 HD		حسن العيدروس
حماد العنزي

كأس أمم أفريقيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مالي - كوت ديفوار19:00 مصر، 18:00 المغربbeIN AFCON 1علي محمد علي
كاب فيردي - جنوب إفريقيا22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN AFCON 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الأسبوع 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فالنسيا - ألميريا16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS HD 3مضر اليوسف
غرناطة - لاس بالماس18:15 السعودية، 17:15 مصرbeIN SPORTS HD 3أحمد المعمري
ديبورتيفو ألافيس - برشلونة20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري
جيرونا - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS HD 1

جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
إيفرتون - توتنهام15:30 السعودية، 14:30 مصرbeIN SPORTS HD 1أحمد البلوشي
برايتون - كريستال بالاس18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 2أحمد المعمري
بيرنلي - فولهام18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 9عادل خلو
نيوكاسل يونايتد - لوتون تاون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS HD 1نوفل باشي
شيفيلد يونايتد - أستون فيلا20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 2أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الأسبوع 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إمبولي - جنوة17:00 السعودية، 16:00 مصرAD SPORTS Premium 1محمد أبو كبدة
أودينيزي - مونزا17:00 السعودية، 16:00 مصرSTARZPLAY APPغازي العمري
فروسينوني - ميلان20:00 السعودية، 19:00 مصرAD SPORTS Premium 1غازي العمري
بولونيا - ساسوولو22:45 السعودية، 21:45 مصرAD SPORTS Premium 1

خالد الغول

الدوري الألماني - الأسبوع 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS HD 5حفيظ دراجي
فرايبورج - شتوتجارت17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS 2 ENجواد بدة
ماينز - فيردر بريمن17:30 السعودية، 16:30 مصرTODمصطفى العلوان
بوخوم - أوجسبورج17:30 السعودية، 16:30 مصرTOD

أحمد عبده

دارمشتات - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS HD 8باسم الزير
كولن - أينتراخت فرانكفورت20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN SPORTS HD 5عادل خلو

الدوري الفرنسي - الأسبوع 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رين - مونبلييه19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS HD 4مضر اليوسف
نانت - لانس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS HD 4نوفل باشي

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