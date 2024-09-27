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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإسباني والألماني والفرنسياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 "28-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفتح - الأخدود18:10 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDراشد الدوسري
العروبة - ضمك18:45 السعودية ومصرSSC Extra 2 HDفهد عريشي
الخلود - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1عبدالله الحربي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أودينيزي - إنتر

16:00 مصر والسعودية

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جنوة - يوفنتوس

19:00 مصر والسعودية

Starz Play App

بولونيا - أتالانتا

21:45 مصر والسعودية

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الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - ألافيس

15:00 مصر والسعودية

beIN Sports 3باسم الزير
رايو فاييكانو - ليجانيس

17:15 مصر والسعودية

beIN Sports 3

منتصر الأزهري
ريال سوسييداد - فالنسيا

19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 3

عامر الخوذيري
أوساسونا - برشلونة

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1

محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بايرن ميونخ - باير ليفركوزن19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - نيس18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي
لوهافر - ليل20:00 مصر والسعودية

beIN Sports 6

محمد المبروكي
موناكو - مونبلييه22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 4

جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

TOD EPL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل - مانشستر سيتي14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي
آرسنال - ليستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
برينتفورد - وست هام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2سمير اليعقوبي
تشيلسي - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2عصام الشوالي
إيفرتون - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1أحمد البلوشي
نوتنجهام فورست - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد السعدي
وولفرهامبتون - ليفربول19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

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