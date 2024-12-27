تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 حيث نتابع نهاية مجموعات كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي سيلعب فيها المنتخب السعودي أمام العراق، والبحرين أمام اليمن.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب كالياري مع إنتر، ولاتسيو مع أتالانتا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

إن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 "28-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 3

الدوري الإيطالي - الجولة 18