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Saudi Arabia Iraq Gulf Cupsocial gfx/ Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الخليجالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون على قدر عالي من القوة والندية والحماس في أهم البطولات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 حيث نتابع نهاية مجموعات كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي سيلعب فيها المنتخب السعودي أمام العراق، والبحرين أمام اليمن.

وتنطلق جولة جديدة من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب كالياري مع إنتر، ولاتسيو مع أتالانتا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024؟

على مستوى كأس الخليج العربي، يمكنك المشاهدة عبر تطبيق شاهد وشووف وSTARZPLAY وSTC.

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جدول مباريات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 "28-12-2024"

كأس الخليج العربي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العراق - السعودية17:30 السعودية، 18:30 الإماراتالكويت الرياضيةأحمد البلوشي
SSC News HDمشاري القرني
راشد الدوسري
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
الكأس 1خليل البلوشي
العراق الرياضيةجمال الدراجي
دبي الرياضيةرؤوف خليف
البحرين - اليمن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتالكويت الرياضيةعلي سعيد
SSC 4 HDمحمد حسين
خالد المديفر
عمان الرياضيةمحمد البلوشي
الكأس 2سمير المعيرفي
البحرين الرياضيةعلي حسن
دبي الرياضية أحمد الشحي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إمبولي - جنوى16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1ميشيل سعد
بارما - مونزا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 2خالد الغول
كالياري - إنتر19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
لاتسيو - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

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