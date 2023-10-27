تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

جدول مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

مصعب صلاح
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
دوري روشن السعوديبرشلونة v ريال مدريدالفيحاء v النصرالفيحاءالنصرأبها v الشبابأبهاالشبابالوحدة v الإتفاقالوحدةالإتفاقألميريا v لاس بالماسألميريالاس بالماسالدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال مدريدريال مايوركا v خيتافيريال مايوركاخيتافيقادش v إشبيليةقادشإشبيليةتشيلسي v برينتفوردتشيلسيبرينتفوردالدوري الإنجليزي الممتازأرسنال v شيفيلدأرسنالشيفيلدبورنموث v بيرنليبورنموثبيرنليولفرهامبتون v نيوكاسلولفرهامبتوننيوكاسلساسوولو v بولونياساسوولوبولونياالدوري الإيطالي - سيري آليتشي v تورينوليتشيتورينويوفنتوس v هيلاسيوفنتوسهيلاسبايرن ميونخ v دارمشتاتبايرن ميونخدارمشتاتالدوري الألماني - بوندسليجابوروسيا مونشنجلادباخ v هايدينهايمبوروسيا مونشنجلادباخهايدينهايمفيردر بريمن v يونيون برلينفيردر بريمنيونيون برلينأوجسبورج v فولفسبورجأوجسبورجفولفسبورجشتوتجارت v هوفنهايمشتوتجارتهوفنهايملايبزيج v كولنلايبزيجكولنستاد ريمس v لوريانستاد ريمسلوريانالدوري الفرنسي - ليج 1لينس v نانتلينسنانتفاركو v الجونةفاركوالجونةالدوري المصري الممتازمصر v سموحةمصرسموحةالاتحاد السكندري v المقاولون العربالاتحاد السكندريالمقاولون العرب

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والكلاسيكو والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب كلاسيكو الأرض ومواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة النصر والفيحاء، أما اللقاء الأبرز في اليوم فهو كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يجب تجاهل مباريات الدوري الإنجليزي ومواجهات قوية لآرسنال وتشيلسي.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 حيث نتابع المباريات المثيرة وجنون السبت الكروي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

جدول مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2023 "29-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدحماد العنزي
الفيحاء - النصر18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهدعبدالله الغامدي
عيسى الحربين
الوحدة - الاتفاق21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهدمشاري القرني
سعد يحيى
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألميريا - لاس بالماس15:00 السعودية، 14:00 مصرbeIN Sports 3 HD-
برشلونة - ريال مدريد17:15 السعودية، 16:15 مصرbeIN Sports 1 HDحفيظ الدراجي
ريال مايوركا - خيتافي19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN Sports 1 HD-
قادش - إشبيلية22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports 2 HD-

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - برنتفورد14:30 السعودية، 13:30 مصرbeIN Sports 1 HDعلي محمد علي
بورنموث - بيرنلي17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports 6 HD-
آرسنال - شيفيلد17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports 1 HDعامر الخوذيري
وولفرهامبتون - نيوكاسل19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN Sports 2 HDمحمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ساسوولو - بولونيا16:00 السعودية، 15:00 مصرAD SPORTS Premium 1
ليتشي - تورينو19:00 السعودية، 18:00 مصرAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - هيلاس فيرونا21:45 السعودية، 20:45 مصرAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - دارمشتات 9816:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports HD 5
فيردر بريمن - أونيون برلين16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports HD Xtra 2
شتوتجارت - هوفنهايم16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports HD Xtra 1
لايبزيج - كولن19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN Sports HD 5

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..