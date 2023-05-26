جدول مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
al ittihad fans - al nassr fansGoal AR
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات هامة للغاية في دوري روشن السعودي 2022-2023 تشهد إلى نسبة كبيرة حسم اللقب، في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

فالاتحاد يمني النفس بالفوز على الفيحاء وعدم انتظار أي هدايا من المنافسين، بينما يطمح النصر إلى البقاء في المنافسة حتى الرمق الأخير.

من ناحية أحرى، يحسم الدوريان الألماني والفرنسي بدرجة كبيرة يوم السبت بمباريات هامة لكل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

فيما تكون مباريات الدوري الإسباني والإيطالي أشبه بتحصيل حاصل مع ضمان المتوجين باللقب لألقابهم واتضاح معالم الجدول إلى درجة كبيرة في كل الفئات.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 27 مايو 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم 27 مايو 2023 "27-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشباب - التعاون21:00 السعودية ومصرssc
الاتفاق - النصر21:00 السعودية ومصرssc
الفتح - ضمك21:00 السعودية ومصرssc
الرائد - الخليج21:00 السعودية ومصرssc
أبها - الهلال21:00 السعودية ومصرssc
الطائي - الوحدة21:00 السعودية ومصرssc
الباطن - العدالة21:00 السعودية ومصرssc
الفيحاء - الاتحاد21:00 السعودية ومصرssc

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
750140 الأصوات

اختيارات المحررين

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إشبيلية - ريال مدريد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيورنتينا - روما19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر ميلانو - أتالانتا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - ماينز16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
كولن - بايرن ميونخ16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لانس - أجاكسيو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
ستراسبورج - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي الإماراتي - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الشارقة18:35 مصر والسعوديةAD Sports 1 HD

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