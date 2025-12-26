جدول مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة نيجيريا مع تونس، والمنتخب السنغالي أمام الكونغو الديمقراطية.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب النصر مع الأخدود والاتحاد مع الشباب.

وتستمر مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب تشيلسيم مع أستون فيلا في أبرز المباريات.

وتقام مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي وأبرز مبارياته اليوم ستكون بين بيزا ويوفنتوس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي بر تطبيق "STC".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 "27-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق القادسية - ضمك 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي النصر - الأخدود 17:50 السعودية، 18:50 الإمارات ثمانية فارس عوض الاتحاد - الشباب 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية مشاري القرني

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بنين - بوتسوانا 13:30 المغرب، 14:30 مصر beIN SPORTS MAX محمد المبروكي السنغال - الكونغو 16:00 المغرب، 17:00 مصر beIN SPORTS MAX علي محمد علي أوغندا - تنزانيا 18:30 المغرب، 19:30 مصر beIN SPORTS MAX نوفل باشي تونس - نيجيريا 21:00 المغرب، 22:00 مصر beIN SPORTS MAX عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نوتنجهام فورست - مانشستر سيتي 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي آرسنال - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس برينتفورد - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات بيرنلي - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده ليفربول - وولفرهامبتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي وست هام - فولهام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة تشيلسي - أستون فيلا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بارما - فيورنتينا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv - ليتشي - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - تورينو - كالياري 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv - أودينيزي - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv - بيزا - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv هاني الشهري

كأس مصر - دور الـ 32