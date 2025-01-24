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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وكذلك تستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الأوروبية وتنطلق جولة الدوري الإنجليزي رقم 23..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم السبت 25 يناير 2025 "25-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخلود - الرائد16:50 السعودية، 15:50 مصرSSC 1 HDسعد يحيى
SSC 1 SDعائد العصيمي
الأخدود - الخليج18:30 السعودية، 17:30 مصرSSC Extra 1 HDفهد عريشي
SSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
الوحدة - الاتفاق20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDسليمان الشريف
SSC 5 HDعيسى الزدجالي
SSC 1 SDسليمان الشريف

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بورنموث - نوتنجهام فورست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
برايتون - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3باسم الزير
ليفربول - إبسويتش تاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
ساوثامبتون - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2سمير اليعقوبي
وولفرهامبتون - آرسنال17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
مانشستر سيتي - تشيلسي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - ريال بيتيس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
أتلتيكو مدريد - فياريال17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
إشبيلية - إسبانيول19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3محمد فوزي
بلد الوليد - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لايبزيج - باير ليفركوزن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده
بوروسيا دورتموند - فيردر بريمن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 8أحمد فؤاد
فرايبورج - بايرن ميونخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5عبد الله الغامدي
أوجسبورج - هايدنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD

باسم الزير

ماينز - شتوتجارت16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 9محمد السعدي
بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
موناكو - رين18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
ستراسبورج - ليل20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد عبده
باريس سان جيرمان - ريمس22:05 مصر، 23:05 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كومو - أتالانتا16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
نابولي - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
إمبولي - بولونيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةSTC-

دوري يلو - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الطائي - نيوم15:50 مصر، 16:50 السعوديةالسعودية الرياضية

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