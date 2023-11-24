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جدول مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الحزم مع الهلال، والأهلي والشباب.

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كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع مباراة قمة تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، وكذلك يلعب نيوكاسل مع تشيلسي، وآرسنال يواجه برينتفورد.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو من الجولة الرابعة عشر من المسابقة، وكذلك سيلعب أتلتيكو مدريد وريال مايوركا.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 24 نوفمبر 2023 في الدوري السعودي والإنجليزي والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 24 نوفمبر 2023 "24-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - الهلال18:00 السعودية17:00 مصرشاهد
ضمك -أبها21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الأهلي - الشباب21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الوحدة - الخليج21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الفتح - الفيحاء21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
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الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - ليفربول14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
نيوكاسل - تشيلسي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
بيرنلي - وست هام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
لوتون تاون - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
نوتينجهام فورست - برايتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
شيفيلد - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 3
برينتفورد - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - برشلونة15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
فالنسيا - سيلتا فيجو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3
خيتافي - ألميريا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد - خيتافي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - لاتسيو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أتالانتا - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ميلان - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كليرمون - لانس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
ستراسبورج - مارسيليا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيمبا - أسيك15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
الترجي - النجم الساحلي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
بترو أتلتيكو - الهلال18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
الأهلي - ميدياما21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
الوداد - جوانينج جلاكسي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
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