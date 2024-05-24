جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 حيث تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وعدد من نهائيات الكؤوس الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 "25-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوساسونا - فياريال 15:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 17:15 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 أحمد عبده ألميريا - قادش 19:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 2 مضر اليوسف رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو 17:15 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 باسم الزير ريال مدريد - ريال بيتيس 17:15 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - مونزا 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 غازي العمري ميلان - ساليرنيتانا 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

كأس فرنسا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

كأس ألمانيا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كايزر سلاوترن - باير ليفركوزن 21:00 مصر والسعودية دبي الرياضية 2 أحمد العبيدلي

دوري أبطال آسيا - إياب النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العين - يوكوهاما 19:00 مصر والسعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports AFC حسن العيدروس

دوري أبطال إفريقيا - إياب النهائي