جدول مباريات اليوم السبت 25 ديسمبر2021 والقنوات الناقلة

يشهد يوم السبت 25 ديسمبر، العديد من المباريات العربية القوية المثيرة، على عكس الملاعب الأوروبية التي تحتفل بأعياد الميلاد.

في الدوري السعودي، تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشر بمباراة ضمك والباطن، ثم تليها مباراة الهلال مع الفتح، الفيحاء مع أبها.

وفي الدوري المصري، تستمر مباريات الجولة الثامنة، بمباريات; إنبي مع بيراميدز، وسموحة مع طلائع الجيش، وفي المساء يستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 25 ديسمبر"25-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة ضمك - الباطن 15:40 السعودية، 14:40 مصر SSC5 الهلال - الفتح 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC1 الفيحاء - أبها 17:55 السعودية، 16:55 مصر SSC5

الدوري المصري- الجولة 8