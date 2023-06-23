جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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الدوري التونسي - الدرجة الأولىLeague Cupكأس مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة في البطولات العربية.

بعد انتهاء الدوريات الأوروبية بشكل رسمي، وبدء اللاعبون الأوروبيون إجازاتهم الصيفية، بات المشجعون العرب يتطلعون إلى الدوريات المحلية لمواصلة مشاهدة فرقهم المفضلة.

هذا ما سيتكرر يوم السبت 24 يونيو 2023 حيث ستقام العديد من المباريات لحساب البطولات العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم السبت 24 يونيو 2023 "24-06-2023"

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجم الساحلي - الإفريقي18:30 مصر والسعوديةالكاس
الترجي - الصفاقسي18:30 مصر والسعوديةالكاس

اختيارات المحررين

كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المصري البورسعيدي - فيوتشر21:30 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

كأس مصر - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجوم - سموحة18:30 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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