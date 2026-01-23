تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، ويواجه ليفربول نظيره بورنموث، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب ريال مدريد أمام فياريال وإشبيلية يواجه أتلتيك بيلباو.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الخليج مع الشباب، ونيوم أمام الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 "24-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وست هام - سندلارند15:30 السعودية، 16:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
مانشستر سيتي - وولفرهامبتون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
بيرنلي - توتنهام18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 3حسن العيدروس
فولهام - برايتون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5جواد بدة
بورنموث - ليفربول20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - أوساسونا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 4سمير اليعقوبي
فالنسيا - إسبانيول18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد البلوشي
إشبيلية - أتلتيك بيلباو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3منتصر الأزهري
فياريال - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كومو - تورينو17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
فيورنتينا - كالياري20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
ليتشي - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
الخليج - الشباب16:25 السعودية، 17:25 الإماراتثمانية
الخلود - الاتفاق18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانية
نيوم - الأهلي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
باير ليفركوزن - فيردر بريمن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
بايرن ميونخ - أوجسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فرانكفورت - هوفنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هايدنهايم - لايبزيج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
ماينتس - فولفسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
يونيون برلين - دورتموند20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - لوريان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 8باسم الزير
لوهافر - موناكو21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده
مارسيليا - لانس23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 6جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باور ديناموز - ريفرز يونايتد16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS 2أحمد سوكو
شبيبة القبائل - الجيش الملكي17:00 المغرب والجزائر، 18:00 مصرbeIN SPORTS 2محمد بركات
الترجي - سيمبا17:00 تونس، 18:00 مصرbeIN SPORTS 7عصام الشوالي
نهضة بركان - بيراميدز20:00 المغرب، 21:00 مصرbeIN SPORTS 2نوفل باشي

