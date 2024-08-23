جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والعالمية...

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات الجولة الأولى من دوري روشن.

وكذلك تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوريات الأوروبية الكبرى الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرها من الدوريات.

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Shahid

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 "232408-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخلود - الاتحاد 19:10 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD عبدالله الغامدي الأخدود - الهلال 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD عيسى الحربين الشباب - الاتفاق 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD مشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوساسونا - ريال مايوركا 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد عبده برشلونة - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عصام الشوالي خيتافي - رايو فاييكانو 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 2 مضر اليوسف إسبانيول - ريال سوسييداد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون. -مانشستر يونايتد 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس كريستال بالاس - وست هام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 نوفل باشي فولهام - ليستر سيتي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 علي محمد علي مانشستر سيتي - إبسويتش تاون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي ساوثهامتون - نوتنجهام فورست 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري توتنهام - إيفرتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي أستون فيلا - آرسنال 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي- الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - موناكو 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 عادل خلو ليل - أنجيه 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد بركات سانت إتيان - لوهافر 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بارما - ميلان 19:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام أودينيزي - لاتسيو 19:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 - إنتر ميلان - ليتشي 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 بلال علام مونزا - جنوة 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 -

الدوري الألماني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لايبزيج - بوخوم 16:30 السعودية ومصر TOD أحمد عبده هوفنهايم - هولشتاين كيل 16:30 السعودية ومصر TOD مضر اليوسف فرايبورج - شتوتجارت 16:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 5 محمد السعدي أوجسبورج - فيردر بريمن 16:30 السعودية ومصر TOD أحمد البلوشي ماينز - أونيون برلين 16:30 السعودية ومصر TOD نوفل باشي بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت 19:30 السعودية ومصر beIN Sports HD 5 عامر الخوذيري

كأس مصر - ربع النهائي