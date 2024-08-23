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مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةدوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليكأس مصر

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والعالمية...

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات الجولة الأولى من دوري روشن.

وكذلك تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوريات الأوروبية الكبرى الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرها من الدوريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 24 أغسطس 2024 "232408-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الخلود - الاتحاد19:10 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDعبدالله الغامدي
الأخدود - الهلال21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDعيسى الحربين
الشباب - الاتفاق21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDمشاري القرني

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أوساسونا - ريال مايوركا18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3أحمد عبده
برشلونة - أتلتيك بيلباو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
خيتافي - رايو فاييكانو22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 2مضر اليوسف
إسبانيول - ريال سوسييداد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون. -مانشستر يونايتد14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
كريستال بالاس - وست هام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1نوفل باشي
فولهام - ليستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6علي محمد علي
مانشستر سيتي - إبسويتش تاون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي
ساوثهامتون - نوتنجهام فورست17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2منتصر الأزهري
توتنهام - إيفرتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
أستون فيلا - آرسنال19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي- الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - موناكو18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4عادل خلو
ليل - أنجيه20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
سانت إتيان - لوهافر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بارما - ميلان19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
أودينيزي - لاتسيو19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2-
إنتر ميلان - ليتشي21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
مونزا - جنوة21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2-

الدوري الألماني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لايبزيج - بوخوم16:30 السعودية ومصرTODأحمد عبده
هوفنهايم - هولشتاين كيل16:30 السعودية ومصرTODمضر اليوسف
فرايبورج - شتوتجارت16:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 5محمد السعدي
أوجسبورج - فيردر بريمن16:30 السعودية ومصرTODأحمد البلوشي
ماينز - أونيون برلين16:30 السعودية ومصرTODنوفل باشي
بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت19:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري

كأس مصر - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
مودرن فيوتشر - زد21:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
طلائع الجيش - الإسماعيلي21:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

طالع الجدول بالكامل من هنا

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