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Kylian Mbappe France Kai Havertz Germany(C)Getty Images
مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباريات ودية 1القنوات الناقلةفرنساألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية على الرغم من التوقف الدولي، إلا أننا على أعتاب مباريات ودية قوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 حيث نتابع أكثر من مباراة قوية على المستوى الودي في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 23 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الكبرى.

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جدول مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 "23-03-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنجلترا - البرازيل22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 1

خليل البلوشي
فرنسا - ألمانيا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
تونس - كرواتيا23:00 السعودية، 22:00 مصرONTime Sports HD 1محمد أبو الركب

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