جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الكرة العالمية والعربية يحدث حيث تقام العديد من المباريات الهامة محليًا وأوروبيًا.

في مصر لا صوت يعلو فوق صوت القمة بين الأهلي والزمالك، بينما تعود عجلة الكرة الإنجليزية للدوران من خلال قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي.

على مستوى دوري روشن السعودي 2022-23 تقام مباراة واحدة بين الوحدة والطائي.

في السطور التالية نستعرض معكم مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 في دوري روشن السعودي وغيرها والقنوات الناقلة.

Shahid

جدول مباريات اليوم السبت 21 يناير 2023 "21-1-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة الـ14

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة أينتراخت فرانكفورت - شالكه 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المغربي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - الجيش الملكي 16:00 المغرب، 17:00 مصر المغربية

الدوري المصري – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - الأهلي 20:30 مصر، 21:30 السعودية ONTime Sports

Shahid