جدول مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 21 فبراير 2026 "21-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 26 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة يوفنتوس - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv ليتشي - إنتر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv كالياري - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 ريال بيتيس - رايو فاييكانو 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 3 أوساسونا - ريال مدريد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 1 أتلتيكو مدريد - إسبانيول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة لانس - موناكو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 6 تولوز - باريس إف سي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 3 باريس سان جيرمان - ميتز 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 2

الدوري الألماني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد كولن - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أونيون برلين - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فولفسبورج - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد لايبزيج - بوروسيا دورتموند 2:30 السعودية، 18:30 الإمارات0 شاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الخليج - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح النصر - الحزم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

كأس مصر - ربع النهائي