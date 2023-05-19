تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات العربية والأوروبية..

يوم كروي جديد تقترب فيه الدوريات المتبقية من الحسم، فبعد أن تم حسم الدوري الإيطالي لصالح نابولي، والإسباني لصالح برشلونة، لم تفصح الدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني عن أبطالها بعد.

مباريات هامة للغاية في مصير تلك البطولات ستقام اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بينما تقام مباراة هامة أخرى لحساب دوري أبطال إفريقيا في إياب نصف النهائي بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 "20-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - برينتفورد 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium بورنموث - مانشستر يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - أستون فيلا 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium نوتينجهام فوريست - آرسنال 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - فياريال 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - ريال مايوركا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - ريال سوسييداد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - هيلاس فيرونا 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - سامبدوريا 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - مونبلييه 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 ليل - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS شالكه - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS فيردر بريمن - كولن 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS بايرن ميونخ - لايبزيج 19:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراة الموعد القناة الناقلة الأولمبيك الباجي - النجم الساحلي 18:00 مصر والسعودية الوطنية التونسية

دوري أبطال إفريقيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة صن داونز - الوداد 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4”

كأس الملك سلمان - الملحق التأهيلي الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي المغربي - الوحدة الإماراتي 22:00 مصر والسعودية Arryadia SD/HD