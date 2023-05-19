جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Liverpool 2022-23 Jordan Henderson Mohamed Salah Darwin Nunez ThiagoGetty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري التونسي - الدرجة الأولىدوري أبطال أفريقياكأس العرب للأندية الأبطال

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات العربية والأوروبية..

يوم كروي جديد تقترب فيه الدوريات المتبقية من الحسم، فبعد أن تم حسم الدوري الإيطالي لصالح نابولي، والإسباني لصالح برشلونة، لم تفصح الدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني عن أبطالها بعد.

مباريات هامة للغاية في مصير تلك البطولات ستقام اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بينما تقام مباراة هامة أخرى لحساب دوري أبطال إفريقيا في إياب نصف النهائي بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 20 مايو 2023 "20-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
توتنهام - برينتفورد14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
بورنموث - مانشستر يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
ليفربول - أستون فيلا17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام فوريست - آرسنال19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - فياريال15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ألميريا - ريال مايوركا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة - ريال سوسييداد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - هيلاس فيرونا19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
ميلان - سامبدوريا21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نانت - مونبلييه18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
ليل - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هوفنهايم - أونيون برلين16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
شالكه - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
فيردر بريمن - كولن16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
بايرن ميونخ - لايبزيج19:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأولمبيك الباجي - النجم الساحلي18:00 مصر والسعوديةالوطنية التونسية

دوري أبطال إفريقيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
صن داونز - الوداد16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4”

كأس الملك سلمان - الملحق التأهيلي الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجيش الملكي المغربي - الوحدة الإماراتي22:00 مصر والسعوديةArryadia SD/HD

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
701738 الأصوات

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