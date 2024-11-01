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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي والإيطالي والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 "02-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفتح - الفيحاء17:35 السعودية، 16:35 مصر

SSC 1 HD

محمد الخامسي

SSC 1 SD

أحمد النفيسة

التعاون - الخلود17:55 السعودية، 16:55 مصرSSC Extra 1 HDعبدالله الحربي
SSC Extra 1 SD

عبد العزيز السبر

الاتفاق - القادسية21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC 1 HD

راشد الدوسري

SSC 1 SD

عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل - آرسنال14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
بورنموث - مانشستر سيتي17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports HD 2حفيظ دراجي
إبسويتش تاون - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 3أحمد عبده
ليفربول - برايتون17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports HD 1علي سعيد الكعبي
نوتنجهام فورست - وست هام17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 1أحمد البلوشي
ساوثامبتون - إيفرتون17:00 مصر، 18:00السعودية beIN Sports Xtra 2محمد المبروكي
وولفرهامبتون - كريستال بالاس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوساسونا - بلد الوليد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3باسم الزير
جيرونا - ليجانيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - لانس19:00 السعودية، 18:00 مصر

beIN Sports HD 4

جواد بدة
بريست - نيس21:00 السعودية، 20:00 مصر

beIN Sports HD 2

أحمد فؤاد
سانت إتيان - ستراسبورج23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN Sports HD 4

محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عصام الشوالي
أينتراخت فرانكفورت - بوخوم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 9محمد السعدي
هوفنهايم - سانت باولي16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد عبده
فولفسبورج - أوجسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODعامر الخوذيري
هولشتاين كيل - هيدنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمصطفى العلوان
بوروسيا دورتموند - لايبزيج19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بولونيا - ليتشي17:00 السعودية، 16:00 مصر

STC

-
أودينيزي - يوفنتوس20:00 السعودية، 19:00 مصر

AD Sports Premium 1

محمد الشامسي
مونزا - ميلان

22:45 السعودية، 21:45 مصر

AD Sports Premium 1
أحمد الحامد

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الإسماعيلي - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports

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