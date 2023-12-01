تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الشباب والتعاون.

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كما تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع آرسنال بمواجهة وولفرهامبتون، ونيوكاسل مع مانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في الدوري السعودي والإنجليزي والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 "2-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الاتفاق 18:00 السعودية 17:00 مصر شاهد الفتح - الطائي 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الرائد - الوحدة 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد الشباب - التعاون 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 برينتفورد - لوتون تاون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بيرنلي - شيفيلد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 نوتينجهام - إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - فالنسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيك بيلباو - رايو فاييكانو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - فروسينوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - ليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports نانت - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة مازيمبي - صن داونز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 نواذيبو - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 8 يانج أفريكانز - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 النجم الساحلي - بترو أتلتيكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 8