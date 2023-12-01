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جدول مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

بلال محمد
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب الشباب والتعاون.

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كما تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع آرسنال بمواجهة وولفرهامبتون، ونيوكاسل مع مانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة من الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 في الدوري السعودي والإنجليزي والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 "2-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - الاتفاق18:00 السعودية 17:00 مصرشاهد
الفتح - الطائي21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الرائد - الوحدة21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
الشباب - التعاون21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد
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الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1
برينتفورد - لوتون تاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
بيرنلي - شيفيلد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
نوتينجهام - إيفرتون19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 2
نيوكاسل - مانشستر يونايتد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيرونا - فالنسيا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو - رايو فاييكانو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3
ريال مدريد - غرناطة19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3
أوساسونا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوى - إمبولي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - كالياري19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ميلان - فروسينوني21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لانس - ليون18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
نانت - نيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مازيمبي - صن داونز15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
نواذيبو - بيراميدز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
يانج أفريكانز - الأهلي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
النجم الساحلي - بترو أتلتيكو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
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