جدول مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك في دوري أبطال إفريقيا وكوبا أمريكا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر متعة بطولة يورو 2020، وفي يوم الجمعة 18 يونيو 2021، ستكون مصحوبة بإثارة محلية عربية وأخرى قارية لاتينية.

في كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب فرنسا مع المجر، ويواجه المنتخب الإسباني نظيره البولندي.

بينما تكون قمة اليوم الأوروبية، بين منتخبي ألمانيا والبرتغال.

أما على صعيد كوبا أمريكا، فنكون على موعد مع مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الأرجنتين وأوروجواي.

وإفريقيا تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين الأهلي والترجي، والوداد مع كايزر شيفس.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 يونيو"19-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة المجر - فرنسا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 ألمانيا - البرتغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 إسبانيا - بولندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الترجي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 الوداد - كايزر شيفس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - أوروجواي 2:00 مصر، 3:00 السعودية (اليوم التالي) beIN Sports Max HD 5

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