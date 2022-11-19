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جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
12:00 ص غرينتش+2 19‏/11‏/2022
Algeria Cameroon World Cup playoffs 29032022
تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة للمباريات واستعدادات المنتخبات غير المتأهلة لكأس العالم.

الوديات الاستعدادية لكأس العالم انتهت تمامًا والآن تطمح المنتخبات التي لم تحظ بفرصة المشاركة إلى استغلال التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن.

منتخبات عربية تسعى لتحسين تصنيفها الدولي والاستفادة من التوقف الدولي، والاحتكاك القوي في فترة يبدو هذا أفضل شيء يمكن عمله من أجل مواكبة المستوى المأمول.

الإمارات تخوض مباراة ودية ضد كازاخستان ويدور نزال عربي خالص بين الكويت ولبنان.

كذلك يلعب محاربو الصحراء مباراة قوية ضد السويد، كتيبة المدرب جمال بلماضي تريد محاكاة أجواء كأس العالم مع منتخب أوروبي حزين أيضًا للغياب.

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في السطور التالية نقدم لكم جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 "19-11-2022"

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإمارات - كازاخستان17:00 مصر، 18:00 السعوديةأبو ظبي الرياضية
الكويت - لبنان17:00 مصر، 18:00 السعوديةالكويت الرياضية
السويد - الجزائر21:30 مصر، 22:30 السعوديةالقناة السادسة الجزائرية

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