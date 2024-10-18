جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، كما تنطلق مباريات العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة إذ تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 "19-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الرائد - الوحدة 18:05 مصر والسعودية SSC 1 HD فهد عريشي ضمك - التعاون 18:20 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى الاتحاد - القادسية 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD علي الربيع

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - وست هام 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي فولهام - أستون فيلا 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي إبسويتش تاون - إيفرتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده مانشستر يونايتد - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي نيوكاسل - برايتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة ساوثامبتون - ليستر سيتي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 مصطفى العلوان بورنموث - آرسنال 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - إسبانيول 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد السعدي أوساسونا - ريال بيتيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري جيرونا - ريال سوسييداد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد سيلتا فيجو - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد البلوشي هوفنهايم - بوخوم 16:30 مصر والسعودية TOD حسن العيدروس فرايبورج - أوجسبورج 16:30 مصر والسعودية TOD منتصر الأزهري ماينز - لايبزيج 16:30 مصر والسعودية TOD مصطفى العلوان مونشنجلادباخ - هيدنهايم 16:30 مصر والسعودية TOD باسم الزير بايرن ميونخ - شتوتجارت 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بريست - رين 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي سانت إتيان - لانس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي باريس سان جيرمان - ستراسبورج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة