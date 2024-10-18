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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 حيث تنطلق مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، كما تنطلق مباريات العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة إذ تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 "19-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الرائد - الوحدة18:05 مصر والسعوديةSSC 1 HDفهد عريشي
ضمك - التعاون18:20 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى
الاتحاد - القادسية21:00 السعودية ومصرSSC 1 HDعلي الربيع

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توتنهام - وست هام14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
فولهام - أستون فيلا17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1سمير اليعقوبي
إبسويتش تاون - إيفرتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
مانشستر يونايتد - برينتفورد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
نيوكاسل - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
ساوثامبتون - ليستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3مصطفى العلوان
بورنموث - آرسنال19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - إسبانيول15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
أوساسونا - ريال بيتيس17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
جيرونا - ريال سوسييداد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد
سيلتا فيجو - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5أحمد البلوشي
هوفنهايم - بوخوم16:30 مصر والسعودية TODحسن العيدروس
فرايبورج - أوجسبورج16:30 مصر والسعودية TODمنتصر الأزهري
ماينز - لايبزيج16:30 مصر والسعودية TODمصطفى العلوان
مونشنجلادباخ - هيدنهايم16:30 مصر والسعودية TODباسم الزير
بايرن ميونخ - شتوتجارت19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بريست - رين18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي
سانت إتيان - لانس20:00 مصر والسعودية beIN Sports 2محمد المبروكي
باريس سان جيرمان - ستراسبورج22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كومو - بارما16:00 مصر والسعوديةSTC-
جنوة - بولونيا16:00 مصر والسعوديةSTC-
ميلان - أودينيزي19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عامر عبدالله
يوفنتوس - لاتسيو21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

طالع الجدول بالكامل من هنا

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