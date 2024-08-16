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tomiyasu arsenal(C)Getty Images
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالسوبر السعودي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين، وعودة السبت الممتاز من جديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب ليفربول مع إيبسويتش تاون، وآرسنال سيلعب مع وولفرهامبتون.

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، بمباراتي أوساسونا مع ليجانيس، وبرشلونة يحل ضيفًا على فالنسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسنكون على موعد مع الموسم الجديد في الدوري الإيطالي، عندما يلعب جنوى مع إنتر، وميلان أمام تورينو

وعلى الصعيد العربي، ستتجه الأنظار إلى السعودية لمعرفة بطل كأس السوبر السعودي، في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 "17-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - ليفربول14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي
آرسنال - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
نيوكاسل - ساوثامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
إيفرتون - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS XTRA 1-
نوتينجهام فورست - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS XTRA 2-
وست هام - أستون فيلا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1-

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوساسونا - ليجانيس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3-
فالنسيا - برشلونة22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جنوى - إنتر19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS PREMIUM 1عامر عبد الله
ميلان - تورينو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS PREMIUM 1بلال علام

كأس السوبر الألماني - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - شتوتجارت21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد بركات

كأس السوبر السعودي - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - النصر19:15 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 5 HD
SSC Extra 1 HD		فهد العتيبي
محمد حسين
فارس عوض

الدوري المصري- الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فاركو - إنبي17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الأهلي - مودرن سبورت21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
بلدية المحلة - الزمالك21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

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