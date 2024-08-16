تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين، وعودة السبت الممتاز من جديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب ليفربول مع إيبسويتش تاون، وآرسنال سيلعب مع وولفرهامبتون.

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، بمباراتي أوساسونا مع ليجانيس، وبرشلونة يحل ضيفًا على فالنسيا.

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وسنكون على موعد مع الموسم الجديد في الدوري الإيطالي، عندما يلعب جنوى مع إنتر، وميلان أمام تورينو

وعلى الصعيد العربي، ستتجه الأنظار إلى السعودية لمعرفة بطل كأس السوبر السعودي، في مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نهائي البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 17 أغسطس 2024 "17-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - ليفربول 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي آرسنال - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس نيوكاسل - ساوثامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي إيفرتون - برايتون 17:00 مصر والسعودية beIN SPORTS XTRA 1 - نوتينجهام فورست - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN SPORTS XTRA 2 - وست هام - أستون فيلا 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 -

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوساسونا - ليجانيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 - فالنسيا - برشلونة 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جنوى - إنتر 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS PREMIUM 1 عامر عبد الله ميلان - تورينو 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS PREMIUM 1 بلال علام

كأس السوبر الألماني - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - شتوتجارت 21:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد بركات

كأس السوبر السعودي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الهلال - النصر 19:15 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD

SSC Extra 1 HD فهد العتيبي

محمد حسين

فارس عوض

الدوري المصري- الجولة 34