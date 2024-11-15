تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 حيث تستمر مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، بالاضافة إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 "16-11-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أوروجواي - كولومبيا 02:00 مصر، 03:00 السعودية SSC 1 HD فهد عريشي SSC 5 HD بيرو - تشيلي 03:30 مصر، 04:30 السعودية SSC Extra 1 HD حاتم بطيشة

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أذربيجان - إستونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 أحمد عبده جورجيا - أوكرانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 باسم الزير مونتنيجرو - أيسلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي تركيا - ويلز 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي أندورا - مولدوفا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي البانيا - التشيك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي السويد - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 عبدالله الغامدي ألمانيا - البوسنة والهرسك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي هولندا - المجر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الخامسة