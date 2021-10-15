جدول مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي ودوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

انتهى التوقف الدولي أخيرًا، وتعود كرة القدم للأندية ويوم السبت كالعادة سيمتلئ على آخره بمباريات أقل ما توصف بالممتعة على الصعيدين الأوروبي والإقليمي.

في الدوري الإنجليزي، يلعب ليفربول مع واتفورد، ومانشستر سيتي مع بيرنلي وتأتي قمة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، ثم الختام بديربي لندني بين برينتفورد وتشيلسي.

أما في الدوري الإسباني، يلعب ريال سوسييداد مع مايوركا، فيما يشهد الدوري الإيطالي قمة كبرى بين إنتر ولاتسيو، ويلتقي ميلان مع هيلاس فيرونا.

وفي ألمانيا، يستعيد بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند ويلتقي مع ماينتس، فيما سيكون بوروسيا مونشنجلادباخ على موعد كبير مع شتوتجارت في بوروسيا بارك.

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ننتقل الآن إلى المباريات العربية، والبداية من ربع نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام في مرسول بارك، فيلتقي النصر مع الوحدة والهلال مع بيرسبولس.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يواجه الأهلي الاتفاق والشباب الباطن، مع لقاء الطائي وأبها وأخيرًا الفيحاء والرائد.

دوري أبطال إفريقيا يُستأنف هو الآخر، فيلعب الأهلي مع جيندارميري ناشونال، ويحل الزمالك ضيفًا على توسكار الكيني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر "16-10-2021":

دوري أبطال آسيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - النصر 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC الهلال - بيرسبولس 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات SSC

الدوري السعودي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الفيحاء - الرائد 18:05 السعودية، 17:05 مصر SSC الطائي - أبها 18:20 السعودية، 17:20 مصر SSC الأهلي - الاتفاق 20:10 السعودية، 19:10 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة توسكر - الزمالك 14:00 مصر، 15:00 السعودية OnTimes Sports

قناة الزمالك جينداميري ناشونال - الأهلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

قناة الأهلي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium مانشستر سيتي - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium برينتفورد - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIn Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - إنتر 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب ميلان - هيلاس فيرونا 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - خيتافي 18:30 مصر، 19:30السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - ماينتس 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بوروسيا مونشنجلادباخ - شتوتجارت 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 premium

الكونفدرالية - دور الـ32 المباراة الموعد القناة الناقلة ريفينو أوثوريتي - المصري 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports عزام يونايتد - بيراميدز 14:00 مصر، 15:00 السعودية OnTime Sports

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