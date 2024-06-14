تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 "15-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق المجر - سويسرا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max محمد بركات إسبانيا - كرواتيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عصام الشوالي إيطاليا - ألبانيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max خليل البلوشي

الدوري التونسي - الجولة 9