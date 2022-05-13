جدول مباريات اليوم السبت 14 مايو 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 14 مايو 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة العربية والإفريقية بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البداية من إنجلترا، وتحديدًا ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن ستتجه الأنظار لمعرفة بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي سيجمع بين تشيلسي وليفربول.

وفي الدوري الإسباني يلعب إسبانيول مع فالنسيا، وسيلتا فيجو أمام إلتشي.

وفي الدوري الإيطالي يلعب إمبولي مع ساليرنيتانا، وهيلاس فيرونا مع تورينو، وأودينيزي مع سبيزيا، وروما مع فينيسيا.

كما ينتهي إياب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمباراة وفاق سطيف والأهلي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 14 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 14 مايو"14-05-2022" والقنوات الناقلة

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول - تشيلسي 17:45 مصر، 18:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - فالنسيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - إلتشي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

دوري أبطال إفريقيا- نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة وفاق - سطيف الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي- الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة إمبولي - ساليرنيتانا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube هيلاس فيرونا - تورينو 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube أودينيزي - سبيزيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - فينيسيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 34