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Martin Odegaard Arsenal Dominic Calvert-Lewin Everton(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازكأس العالم للأنديةدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتستمر جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وتنطلق جولة جديدة في الدوري الإنجليزي كما تقام مباراة بالغة الأهمية بين الأهلي وباتشوكا وتدشن جولة جديدة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات للأندية.

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جدول مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 "14-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 1أحمد البلوشي
ليفربول - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
نيوكاسل - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 2باسم الزير
وولفرهامبتون - إبسويتش تاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 3عبدالله الغامدي
نوتنجهام فورست - أستون فيلا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيول - أوساسونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
ريال مايوركا - جيرونا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات
إشبيلية - سيلتا فيجو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3مصطفى العلوان
رايو فاييكانو - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوجسبورج - باير ليفركوزن16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 8مصطفى العلوان
ماينز - بايرن ميونخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 5عامر الخوذيري
بوروسيا مونشنجلادباخ - هولشتاين كيل16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODأحمد البلوشي
أونيون برلين - بوخوم16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODباسم الزير
سانت باولي - فيردر بريمن19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 5سمير اليعقوبي

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كالياري - أتالانتا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
أودينيزي - نابولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
يوفنتوس - فينيسا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مارسيليا - ليل18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4أحمد عبده
أوكسير - لانس20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 8عامر الخوذيري
ريمس - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4نوفل باشي

كأس التحدي - نصف نهائي كأس القارات للأندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الأهلي - باتشوكا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
الكاس 5خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مازيمبي - يانج أفريكانز15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
مانيما - الجيش الملكي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
استاد أبيدجان - أورلاندو بيراتس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 7منتصر الأزهري
مولودية الجزائر - الهلال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
الترجي - بيراميدز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 7-

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