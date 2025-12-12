جدول مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، حيث نتابع مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع إيفرتون، وليفربول يستضيف برايتون، ويواجه آرسنال نظيره وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وبرشلونة، امام أوساسونا، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

وفي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، سيلعب فلامنجو أمام بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 "13-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفربول - برايتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي سعيد الكعبي تشيلسي - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD أحمد البلوشي بيرنلي - فولهام 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عبدالله الغامدي آرسنال - وولفرهامبتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيكو مدريد - فالنسيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD حفيظ دراجي مايوركا - إلتشي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD جواد بدة برشلونة - أوساسونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس خيتافي - إسبانيول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD باسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - كريمونيسي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv بارما - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv أتالانتا - كالياري 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مونشنجلادباخ - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فرانكفورت - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد سانت بيولي - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد باير ليفركوزن - كولن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رين - بريست 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 8 HD نوفل باشي ميتز - باريس سان جيرمان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD عامر الخوذيري باريس - تولوز 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 2 HD محمد بركات

كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فلامنجو - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS 2 HD علي محمد علي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11