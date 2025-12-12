تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Salah Slot Liverpool
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، حيث نتابع مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع إيفرتون، وليفربول يستضيف برايتون، ويواجه آرسنال نظيره وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وبرشلونة، امام أوساسونا، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

وفي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، سيلعب فلامنجو أمام بيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 "13-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفربول - برايتون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي
تشيلسي - إيفرتون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد البلوشي
بيرنلي - فولهام20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDعبدالله الغامدي
آرسنال - وولفرهامبتون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيكو مدريد - فالنسيا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDحفيظ دراجي
مايوركا - إلتشي18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDجواد بدة
برشلونة - أوساسونا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
خيتافي - إسبانيول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDباسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورينو - كريمونيسي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
بارما - لاتسيو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - كالياري22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مونشنجلادباخ - فولفسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
فرانكفورت - أوجسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
هوفنهايم - هامبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
سانت بيولي - هايدنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
باير ليفركوزن - كولن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - بريست19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 8 HDنوفل باشي
ميتز - باريس سان جيرمان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDعامر الخوذيري
باريس  - تولوز23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد بركات

كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فلامنجو - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN SPORTS 2 HDعلي محمد علي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الباطن - العدالة15:05 السعودية، 16:05 الإماراتثمانية
الجبلين - الدرعية15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية
الزلفي - العربي17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية

