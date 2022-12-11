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جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

بلال محمد
12:00 ص غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Liverpool goal 2022-23 Mohamed Salah Darwin Nunez
تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران من خلال مباريات قوية في الدوريات الكبرى قبل أيام قليلة من ذهاب المنتخبات للعب كأس العالم قطر 2022.

في الدوري الإنجليزي سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية والمثيرة قبل التوقف، والبداية من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، وبعدها يلعب ليفربول أمام ساوثامبتون، وتوتنهام مع ليدز يونايتد، ونيوكاسل مع تشيلسي، وفي نهاية اليوم يحل آرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون.

أما في الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع أودينيزي، وسامبدوريا مع ليتشي، وبولونيا أمام ساسوولو.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 "12-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - برينتفورد14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
توتنهام - ليدز يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
وست هام - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
نوتنجهام فورست - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Connect
بورنموث - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Connect
نيوكاسل - تشيلسي19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون - آرسنال21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - أودينيزي16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
سامبدوريا - ليتشي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
بولونيا - ساسوولو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
باير ليفركوزن - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 4
هوفنهايم - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 4
أوجسبورج - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD App - beIN SPORTS
هيرتا برلين - كولن 16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD App - beIN SPORTS
شالكه - بايرن ميونخ19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لانس - كليرمون 18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
رين - تولوز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2

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