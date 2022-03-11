جدول مباريات اليوم السبت 12 مارس 2022 والقنوات الناقلة
مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 12 مارس 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.
البداية تكون من الدوري الإنجليزي إذ يلعب برايتون مع ليفربول، وبرينتفورد مع بيرنلي، وتوتنهام أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 29 من المسابقة.
وفي الدوري الإسباني، يلعب ليفانتي مع إسبانيول، وغرناطة مع إلتشي، وفياريال مع سيلتا فيجو، وخيتافي أمام فالنسيا.
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وفي الدوري الإيطالي يلعب سبيزيا مع كالياري، وساليرنيتانا أمام ساسوولو، وسامبدوريا مع يوفنتوس، وفي المساء مباراة ميلان وإمبولي.
وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الحزم مع ضمك، والأهلي أمام الطائي.
وتنتهي مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفيها يلعب صن داونز مع الأهلي، وديربي تونس بين النجم الساحلي والترجي، وحوريا مع الرجاء، وبترو أتلتيكو أمام ساجرادا اسبيرانسا، بالإضافة لمواجهة وفاق سطيف مع أمازولو.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 12 مارس 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 12 مارس"12-3-2022" والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي - الجولة 29
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
برايتون - ليفربول
14:30 مصر، 15:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد - بيرنلي
17:00 مصر، 18:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد - توتنهام
19:30 مصر، 20:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 28
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ليفانتي - إسبانيول
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 1
غرناطة - إلتشي
17:15 مصر، 18:15 السعودية
beIN Sports HD 1
فياريال - سيلتا فيجو
19:30 مصر، 20:30 السعودية
beIN Sports HD 1
خيتافي - فالنسيا
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي- الجولة 29
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
سبيزيا - كالياري
14:30 مصر، 15:30 السعودية
Lega Serie A YouTube
ساليرنيتانا - ساسوولو
16:00 مصر، 17:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
سامبدوريا - يوفنتوس
19:00 مصر، 20:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
ميلان - إمبولي
21:45 مصر، 22:45 السعودية
Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني - الجولة 26
المباراة
الموعد
أوجسبورج - ماينز
16:30 مصر، 17:30 السعودية
هوفنهايم - بايرن ميونخ
16:30 مصر، 17:30 السعودية
فرايبورج - فولفسبورج
16:30 مصر، 17:30 السعودية
أونيون برلين - شتوتجارت
16:30 مصر، 17:30 السعودية
بوروسيا مونشنجلادباخ - هيرتا برلين
19:30 مصر، 20:30 السعودية
الدوري الفرنسي - الجولة 28
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
مونبيليه - نيس
18:00 مصر، 19:00 السعودية
beIN Sports HD 2
تروا - نانت
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports HD 2
الدوري السعودي - الجولة 24
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الحزم - ضمك
18:50 السعودية، 17:50 مصر
SSC
الأهلي - الطائي
20:45 السعودية، 19:45 مصر
SSC
دوري أبطال إفريقيا - المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
صن داونز - الأهلي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 4
النجم الساحلي - الترجي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 3
حوريا - الرجاء
18:00 مصر، 19:00 السعودية
beIN Sports HD 3
بترو أتلتيكو - ساجرادا اسبيرانسا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
beIN Sports HD 4
وفاق سطيف - أمازولو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 3