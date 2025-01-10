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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الألمانيدوري أبطال إفريقياالدوري المصري الممتازكأس الاتحاد الإنجليزي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء العروبة والهلال ثم الفيحاء والاتحاد، كما تستمر مباريات جولة جديدة في الدوريات الكبرى في أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم السبت 11 يناير 2025 "11-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
العروبة - الهلال16:45 السعودية، 15:45 مصرSSC Extra 1 HDحماد العنزي
SSC 5 HDعبد العزيز السبر
القادسية - التعاون17:40 السعودية، 16:40 مصرSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الفيحاء - الاتحاد20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDعيسى الحربين
SSC 1 SDعائد العصيمي
SSC 5 HDحاتم بطيشة

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3جواد بدة
بلد الوليد - ريال بيتيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده
إسبانيول - ليجانيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
إشبيلية - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هوفنهايم - فولفسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 6محمد فوزي
هايدنهايم - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمحمد بركات
فرايبورج - هولشتاين كيل16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 2مصطفى العلوان
ماينز - بوخوم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد السعدي
سانت باولي - أينتراخت فرانكفورت16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5باسم الزير
بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إمبولي - ليتشي16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
أودينيزي - أتالانتا16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
تورينو - يوفنتوس19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
ميلان - كالياري21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بريست - ليون18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد المبروكي
ستاد ريمس - نيس20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
رين - مارسيليا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانيما - صن داونز15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي
ساجرادا - بيراميدز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
استاد أبيدجان - الأهلي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
الجيش الملكي - الرجاء21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - أكرينجتون ستانلي14:15 مصر، 15:15 السعوديةbeIN Sports 1
تشيلسي - موركامب17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports
مانشستر سيتي - سالفورد سيتي19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - الإسماعيلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس
الاتحاد السكندري - زد19:00 مصر، 20:00 السعوديةأون تايم سبورتس

دوري يلو - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - جدة14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
نيوم - العدالة14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - النجمة14:55 مصر، 15:55 السعوديةالسعودية الرياضية

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