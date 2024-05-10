جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 "11-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الهلال - الحزم 18:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي الرائد - الطائي 18:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الشباب - الأهلي 21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD مشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولهام - مانشستر سيتي 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي توتنهام - بيرنلي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات نيوكاسل - برايتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة وولفرهامبتون - كريستال بالاس 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 9 باسم الزير وست هام - لوتون تاون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 محمد المبروكي بورنموث - برينتفورد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده إيفرتون - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 منتصر الأزهري نوتينجهام - تشيلسي 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مايوركا - لاس بالماس 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان فياريال - إشبيلية 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي غرناطة - ريال مدريد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 عامر الخوذيري أتلتيك بيلباو - أوساسونا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو

دوري أبطال آسيا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوكوهاما - العين 13:00 السعودية ومصر، 14:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD أحمد البلوشي

حمادة العنزي

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - الاتحاد السكندري 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 بلدية المحلة - الأهلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 المصري- بيراميدز 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2

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