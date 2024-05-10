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مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 حيث لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مباريات قوية في الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 11 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 "11-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الهلال - الحزم18:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
الرائد - الطائي18:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDخالد المديفر
الشباب - الأهلي21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HDمشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فولهام - مانشستر سيتي14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
توتنهام - بيرنلي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات
نيوكاسل - برايتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2جواد بدة
وولفرهامبتون - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9باسم الزير
وست هام - لوتون تاون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
بورنموث - برينتفورد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد عبده
إيفرتون - شيفيلد يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3منتصر الأزهري
نوتينجهام - تشيلسي19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2خالد الحدي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مايوركا - لاس بالماس15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان
فياريال - إشبيلية17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي
غرناطة - ريال مدريد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3عامر الخوذيري
أتلتيك بيلباو - أوساسونا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو

دوري أبطال آسيا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوكوهاما - العين13:00 السعودية ومصر، 14:00 الإماراتbeIN Sports AFC
SSC SPORT 1 HD		أحمد البلوشي
حمادة العنزي

الدوري المصري - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المقاولون العرب - الاتحاد السكندري16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
بلدية المحلة - الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
المصري- بيراميدز19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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