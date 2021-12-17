جدول مباريات اليوم السبت 18 ديسمبر2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتكون كل في نهائي كأس العرب.

في الدوري الإنجليزي تم تأجيل العديد من المباريات بسبب الإصابات بفيروس كورونا، وسيلعب يوم السبت أستون فيلا مع بيرنلي، ويحل آرسنال ضيفًا على ليدز يونايتد.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بمباريات قوية إذ يلعب رايو فاييكانو مع ألافيس، وريال سوسييداد مع فياريال، بينما يواجه برشلونة نظيره إلتشي، وفي المساء قمة بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

بينما سيلعب أتالانتا مع روما، ويوفنتوس أمام بولونيا وكالياري مع أودينيزي في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وعربيًا، تستمر متعة مباريات كأس العرب، إذ يلعب المنتخب المصري أمام شقيقه القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفي المساء ديربي عربي كبير بين تونس والجزائر في نهائي البطولة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 18 ديسمبر"18-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة أستون فيلا - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ليدز يونايتد - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوي الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة رايو فاييكانو - ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسييداد - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - روما 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube بولونيا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد جرويتر فورت - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية بوخوم - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية لايبزيج - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية هيرتا برلين - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية

كأس العرب - النهائي