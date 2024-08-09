تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 10 أغسطس 2024 حيث نتابع اللقاء المرتقب بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2024.

وعلى صعيد المباريات الودية، نتابع مباراة توتنهام وبايرن ميونخ، ضمن استعدادت الأندية الأوروبية لعودة الدوريات مرة أخرى.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 10 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

إن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 10 أغسطس 2024 "10-08-2024"

الدرع الخيرية 2024

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 19:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس

مباريات ودية - أندية