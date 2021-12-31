جدول مباريات اليوم السبت 1 يناير 2022 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 1 يناير 2022 في الإنجليزي والسعودي وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة

بداية جديدة للعام وتزداد معها طموح الفرق في تحقيق البطولات، وينتظر معها عشاق الساحرة المستديرة المزيد من المباريات الممتعة في البطولات المختلفة.

وسيشهد يوم السبت الأول من يناير لعام 2022، العديد من المباريات القوية، في الدوريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي سنكون على قمة كبيرة تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، ثم مباراة واتفورد مع توتنهام، وفي المساء يواجه كريستال بالاس نظيره وست هام يونايتد.

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وفي الدوري السعودي، تنتهي منافسات الجولة الخامسة عشر وفيها يلعب التعاون مع ضمك، وأبها مع الرائد، والفتح سيستضيف النصر، وفي نهاية اليوم مباراة كبيرة تجمع بين الأهلي والشباب على ملعب الجوهرة المشعة.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 1 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 1 يناير"1-1-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي- الجولة 20

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

آرسنال - مانشستر سيتي

14:30 مصر، 15:30 السعودية

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واتفورد - توتنهام

17:00 مصر، 18:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس - وست هام

19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي- الجولة 15

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعاون - ضمك

15:25 السعودية، 14:25 مصر

SSC

أبها - الرائد

15:45 السعودية، 14:45 مصر

SSC

الفتح - النصر

17:40 السعودية، 16:40 مصر

SSC

الأهلي - الشباب

19:50 السعودية، 18:50 مصر

SSC