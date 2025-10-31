جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات جولة جديدة في دوري روشن وتنطلق مباريات جولة جديدة في الدوري المصري وتقام مباراة في دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا".

بالنسبة للدوري المصري يمكن المشاهدة عبر تطبيق "أون سبورت".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 "01-11-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعاون - القادسية 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات ثمانية الخليج - الاتحاد 17:35 السعودية، 18:35 الإمارات ثمانية النصر - الفيحاء 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Xtra 1 أحمد فؤاد بيرنلي - آرسنال 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 عصام الشوالي كريستال بالاس - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 6 منتصر الأزهري فولهام - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 5 محمد المبروكي نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 4 جواد بدة توتنهام - تشيلسي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي ليفربول - أستون فيلا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد عبده أتلتيكو مدريد - إشبيلية 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Sports 3 علي محمد علي ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Sports 3 عبدالله الغامدي ريال مدريد - فالنسيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - نيس 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي موناكو - باريس إف سي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports 4 - أوكسير - أولمبيك مارسيليا 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أودينيزي - أتالانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات شاشا - نابولي - كومو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات شاشا - STARZPLAY محمد الشامسي STC كريمونيزي - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاشا - STARZPLAY فيصل الهندي STC

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هايدنهايم - أينتراخت فرانكفورت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عائد العصيمي ماينز - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عبد العزيز السبر لايبزيج - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فهد الدريبي سانت باولي - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة أونيون برلين - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد منير العتيبي بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد عيسى الزدجالي MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة الثالثة عشرة