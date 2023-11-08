جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والتعليق

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والدوري الأوروبي وغيره من المسابقات وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية هامة وعلى مستوى عالي من الأهمية.

نستعرض معكم مباريات اليوم الخمييس 9 نوفمبر 2023، حيث نتابع الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، والذي من أهمها مباراة الأهلي ضد ضمك، بينما يحل الشباب ضيفاً على الرائد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما سنتابع الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي، والت يلتقي فيها ليفربول بفريق تولوز، وسلافيا براج في مواجهة روما، وفي دوري المؤتمر الأوروبي سنتابع أكثر من مباراة مثل مباراة سلوفان براتيسلافا ضد ليل، ولودوجوريتس رازجراد في مواجهة فنربخشة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

جدول مباريات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 "09-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الخليج - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد جعفر الصليح الرائد - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبد الله الحربي الرياض - الفتح 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد محمد الخامسي ضمك - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد حماد العنزي

الدوري الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تولوز - ليفربول 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 1 HD محمد بركات أياكس أمستردام - برايتون 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 2 HD جواد بدة سلافيا براج - روما 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 3 HD أحمد البلوشي وست هام - أولمبياكوس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 1 HD أحمد عبده أيك أثينا - مارسيليا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 4 HD خالد الحدي أتالانتا - شتورم جراتس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 6 HD أحمد المعمري ريال بيتيس - أريس ليماسول 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 3 HD منتصر الأزهري رينجرز - سبارتا براج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 2 HD حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بشكتاش - بودو غليمت 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 8 HD باسم الزير فيكتوريا بيلزن - دينامو زغرب 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف تشوكاريتشكي - فيورنتينا 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 8 HD نوفل باشي هيلسينكي - آينتراخت فرانكفورت 20:45 السعودية، 19:45 مصر beIN Sports 9 HD أحمد فؤاد سلوفان براتيسلافا - ليل 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي لودوجوريتس رازجراد - فنربخشة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports Xtra 2 باسم الزير

SHAHID

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..