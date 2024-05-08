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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديكأس الاتحاد الأوروبي 1القنوات الناقلةالأخدود v النصرالأخدودالنصرالرياض v التعاونالرياضالتعاونAl-Fayha v الفتحAl-Fayhaالفتحباير ليفركوزن v روماباير ليفركوزنروماأتالانتا v مرسيلياأتالانتامرسيلياأولمبياكوس v أستون فيلاأولمبياكوسأستون فيلاEuropa Conference Leagueالاسماعيلي v الداخليةالاسماعيليالداخليةالدوري المصري الممتازسموحة v ZED FCسموحةZED FC

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة 31 من دوري روشن السعودي، والتي أهمها لقاء النصر والأخدود، كما نتابع إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والتي يتواجه فيها روما وباير ليفركوزن، بينما يلتقي مارسيليا بفريق أتالانتا.

كما نتابع أيضاً الأسبوع 22 من الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة أولمبياكوس ضد أستون فيلا في إياب نصف نهائي دوري المؤتمرالأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال TOD أو عبر beIN Connect، وذلك على مستوى الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 9 مايو 2024 "09-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الرياض - التعاون18:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD		حماد العنزي
عائد العصيمي
الفيحاء - الفتح18:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 1 SD		محمد الخامسي
عبد العزيز الزيد
الأخدود - النصر21:00 السعودية ومصرSSC SPORT 1 HD
SSC SPORT 1 SD		علي سعيد الكعبي
فهد عريشي

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتالانتا - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3عامر الخوذيري
باير ليفركوزن - روما22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أولمبياكوس - أستون فيلا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4أحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الإسماعيلي - الداخلية16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد سيد عفيفي
سموحة - زد إف سي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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