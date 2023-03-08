جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سنكون اليوم على موعد مع القليل من المباريات بعد انتهاء مباريات دوري الأبطال الحماسية أمس، ولكن لن تتوقف الإثارة رغم قلة المباريات، فنحن على موعد مع مباريات الدوري السعودي الذي يُعد من أقوى الدوريات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مباريات دوري أوروبا.

وبالحديث عن الدوري الأقوى في السعودية، فسنستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 بدءًا بمباريات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي من أهم مبارياتها ستكون كلاسيكو الأصفرين، حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد الذي يسعى لخطف الصدارة عن طريق الفوز في مباراة اليوم.

كما سنتابع أيضاً مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث الكثير من المباريات الهامة لأكثر من فريق ذو شعبية كبيرة مثل يوفنتوس، مانشستر يونايتد، أرسنال وروما، والتي يسعى كلً منهم أن يظفر بالبطولة كون جميعهم مرُشحين للقب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 "9-3-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الوحدة 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC الباطن - الخليج 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC الاتحاد - النصر 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC الشباب - الفيحاء 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC

الدوري الأوروبي - ذهاب دور الـ16