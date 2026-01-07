جدول مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026، حيث تبدأ مواجهات الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي يواجه فيها الهلال الحزم، بينما يلتقي النصر بالقادسية، وفي الدوري الإنحليزي يلعب آرسنال مع ليفربول في الجولة 21.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 19 وفيها يلعب ميلان أمام جنوى، بينما ينتظرنا لقاء حماسي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما يواجه باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في نهائي السوبر الفرنسي، بالاضافة إلى لقاء سموحة وحرس الحدود في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الفرنسي عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي وكأس السوبر الإسباني عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الخميس 8 يناير 2026 "08-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الحزم 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية سليمان الشريف النصر - القادسية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية مشاري القرني النجمة - الاتفاق 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية محمد حسين

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي

كأس السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

كأس السوبر الفرنسي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - مارسيليا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Xtra 1 حسن العيدروس الكويت الرياضية فهد العتيبي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريمونيسي - كالياري 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv غازي العمري ميلان - جنوى 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عامر عبد الله

كأس مصر - دور الـ 16