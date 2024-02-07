جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في كأس موسم الرياض والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود كأس موسم الرياض.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 حيث نهائي كأس موسم الرياض، وتستمر منافسات دوري يلو، وتقام الجولة 16 من الدوري المغربي، إضافة إلى مباراة هامة في كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 "08-02-2024"

كأس موسم الرياض - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق النصر - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sport HD

beIN Sport 4K

SSC 1

SSC 5

شاهد عصام الشوالي

علي سعيد الكعبي

مدحت شلبي

الدوري المغربي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوداد - يوسفية برشيد 18:00 السعودية، 16:00 المغرب المغربية الرياضية هشام فرج شباب المحمدية - الجيش الملكي 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية سفيان الرشيدي مولودية وجدة - نهضة بركان 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية 5 خليل فايد

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - الفيصلي 18:05 السعودية، 17:05 مصر السعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16