جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
hilal - nassr - riyadh season cupazzuu/getty
Al Nassr FCAl Hilalالمغرب 1كأس فرنسا 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في كأس موسم الرياض والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود كأس موسم الرياض.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 حيث نهائي كأس موسم الرياض، وتستمر منافسات دوري يلو، وتقام الجولة 16 من الدوري المغربي، إضافة إلى مباراة هامة في كأس فرنسا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الخميس 8 فبراير 2024 "08-02-2024"

كأس موسم الرياض - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النصر - الهلال21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sport HD
beIN Sport 4K
SSC 1
SSC 5
شاهد		عصام الشوالي
علي سعيد الكعبي
مدحت شلبي

الدوري المغربي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوداد - يوسفية برشيد18:00 السعودية، 16:00 المغربالمغربية الرياضيةهشام فرج
شباب المحمدية - الجيش الملكي20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضيةسفيان الرشيدي
مولودية وجدة - نهضة بركان20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضية 5خليل فايد

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - الفيصلي18:05 السعودية، 17:05 مصرالسعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روان - موناكو22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN SPORTS HD 4جواد بدة

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