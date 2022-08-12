جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث نشاهد اليوم مباراة إنبي ضد حرس الحدود في نفس وقت مباراة سموحة وأسوان، قبل أن نتابع فيوتشر الذي يُقدم موسم رائع على نفس منوال الموسم الماضي في مواجهة الاتحاد السكندري.

وفي ختام اليوم نتابع مباراة الإسماعيلي الذي يحل ضيفاً على سيراميكا كليوباترا ويأمل في تحسين مركزه بعد هزيمته في ثلاث مباريات من أربعة والإبتعاد عن كابوس تكرار الموسم الماضي.

كما سنكون على موعد مع مباراة ودية تجمع الهلال السعودي ضد نيوكاسل يونايتد في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 "8-12-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - أسوان 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport إنبي - حرس الحدود 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport فيوتشر - الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport

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