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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 حيث تبدأ مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها لقاء الاتحاد والعروبة، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الإيطالي والمصري بالاضافة إلى مباريات الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 "07-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
القادسية - الفيحاء17:30 السعودية، 16:30 مصرSSC Extra 1 SDعبد العزيز الزيد
الخلود - الشباب18:00 السعودية، 17:00 مصرSSC Extra 2 HDعيسى الحربين
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
العروبة - الاتحاد20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDحماد العنزي
سليمان الشريف
SSC 1 SDعلي الربيع

الدوري المصري - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
غزل المحلة - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1محمود أبو الركب
الاتحاد - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
زد - الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جلطة سراي - توتنهام19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
فرانكفورت - سلافيا براج19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
أولمبياكوس - رينجرز19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد
سان جيلواز - روما19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4عبد الله الغامدي
نيس - تفينتي أنشخيده19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 5باسم الزير
لودوجوريتس - أتلتيك بيلباو19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 6أحمد عبده
مانشستر يونايتد - باوك22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
لاتسيو - بورتو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
إي زد آلكمار - فنربخشة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس
هوفنهايم - ليون22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
فيكتوريا بيلزن - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5مصطفى العلوان
دينامو كييف - فرينكفاروزي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6سمير اليعقوبي

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
سيدني - هيروشيما11:00 السعودية، 12:00 الإماراتbeIN AFCعامر الخوذيري
جونبك - سيلانغور13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 1باسم الزير
سيبو - موانجثونج13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFC 2محمد المبروكي
سيلورز - بيرسيب باندونج15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFCجواد بدة
جيجيانج - تاي بورت15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 4أحمد البلوشي
إيسترن - كايا15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 3حسن العيدروس

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريكيافيك - بوراك بانيا لوكا16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي
تشيلسي - نوح22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8جواد بدة
ريال بيتيس - تسيليي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد المبروكي
يورجودينس - باناثينايكوس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2عامر الخوذيري
أبويل - فيورنتينا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 9محمد السعدي

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