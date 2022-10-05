جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تنطلق مباريات الجولة السادسة من الموسم يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وتقام خمس مباريات يوم الخميس 6 أكتوبر في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الوحدة ضيفًا على التعاون، أما المباراة الثانية فتجمع بين الطائي والخليج، أما ثالث مباريات اليوم، ستكون مواجهة يحل فيها ضمك ضيفًا على نادي الباطن، فيما يستضيف الاتفاق نظيره الهلال في مباراة مرتقبة، وتختتم الأمسية بمباراة يستضيف فيها المتصدر نادي الشباب نظيره الرائد.

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أما على المستوى الأوروبي، فتنطلق الخميس 6 أكتوبر مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

في الدوري الأوروبي، تقام 16 مباراة مساء الخميس، أبرزها مواجهة أومونيا نيقوسيا القبرصي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومباراة آرسنال أمام بودو/جليمت النرويجي، بالإضافة إلى مباراة روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.

أما في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تقام 16 مباراة أيضًا مساء الخميس، أبرزها مواجهة أندرلخت البلجيكي أمام وست هام الإنجليزي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 "06-10-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

التعاون - الوحدة

18:30 السعودية، 17:30 مصر

شاهد VIP

الطائي - الخليج

18:30 السعودية، 17:30 مصر

شاهد VIP

الاتفاق - الهلال

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

الشباب - الرائد

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

الباطن - ضمك

21:00 السعودية، 20:00 مصر

شاهد VIP

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الدوري الأوروبي - دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

زيوريخ - أيندهوفن

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD 3 English

مالمو - أونيون برلين

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD 2

شيريف تيراسبول - ريال سوسييداد

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD Xtra 2

أومونيا نيقوسيا - مانشستر يونايتد

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال - بودو/جليمت

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 1 HD Premium

روما - ريال بيتيس

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 2 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي - دور المجموعات

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أندرلخت - وست هام

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports 3 HD Premium

سلوفاكو - نيس

18:45 مصر، 19:45 السعودية

beIN Sports HD 5

كولن - بارتيزان بلجراد

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 5

فياريال - أوستريا فيينا

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports HD 3 English

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